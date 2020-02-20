بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
آخر الأخبار
21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل العقابي : الاحزاب الكردية متوافقة مع علاوي باستثناء حزب بارزاني مرجع ديني يطلاب باغلاق الحدود مع ايران الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في ديالى القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران صدور امر باستقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار حكم بحجز مبلغ مالي مودع من مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار البعيجي : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية اياد علاوي يؤكد بتغريدة نية السلطة الحاكمة انهاء التظاهرات بشتى الوسائل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 07:32 م

تعليق الرحلات الجوية من والى ايران بسبب انتشار كورونا

كورونا
أعلنت وزارة النقل، الخميس، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران اعتباراً من اليوم بعد الإعلان عن وجود حالات اصابة بفيروس كورونا في المناطق الايرانية.
وقالت الوزارة في بيان، "نعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من اليوم الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٠ والى اشعارٍ آخر".

وأضافت الوزارة، أن "ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس الى الاراضي العراقية، وان هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الاشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية و العراقيين المتواجدين حالياً في ايران على ان يخضعوا الى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الأراضي العراقية".

وأكدت الوزارة، "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة الى إجلاء العراقيين المتواجدين في الاراضي الايرانية ونقلهم الى العراق، بعد اجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منفذ مهران

غلامي يكشف سبب توقف العمليات التجارية في معبر مهران الحدودي 20 شباط 2020 09:46 م

منفذ الشلامجة

أهالي البصرة يغلق منفذ الشلامجة الحدودي 20 شباط 2020 08:38 م

مدرسين

21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل 20 شباط 2020 07:15 م

كورونا

الصحة والبيئة تطالب الحكومة بمنع وصول فيروس "كورونا" من إيران 20 شباط 2020 07:10 م

طماطم

الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا 20 شباط 2020 06:57 م

معبر حدودي

تعليق منح السمة السياحية للإيرانيين 20 شباط 2020 06:48 م

كورونا

بسبب كورونا.. إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران 20 شباط 2020 06:44 م

5b9d13cd3b983

ما هكذا تورد يا "رعد" الابل !! 20 شباط 2020 01:04 م

التعليقات