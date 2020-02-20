21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل

هددت رابطة المحاضرين في نينوى باعلان الاضراب العام عن العمل بدءا من الاسبوع المقبل ، مالم تتجاوب وزارة التربية مع مطالب المحاضرين بتحويلهم الى تدريسيين دائمين او بعقود .



وقال رئيس الرابطة مهدي البدراني في تصريح صحفي :" ان نحو 21 الف محاضر مجاني يعملون منذ 4 اعوام في مدارس نينوى لسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية بالمحافظة ، سيعلنون الاضراب بدءاً من الاسبوع المقبل اذا لم تتجاوب وزارة التربية مع مطالبهم ".



واضاف :" ان الرابطة كانت قد امهلت وزارة التربية حتى اليوم الخميس للاستجابة لمطلبهم وتحويلهم من محاضرين بالمجان الى عقود " .

ف.ا