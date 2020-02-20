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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 07:15 م

21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل

مدرسين

هددت رابطة المحاضرين في  نينوى  باعلان الاضراب العام عن العمل بدءا من الاسبوع المقبل ، مالم تتجاوب وزارة التربية مع مطالب المحاضرين  بتحويلهم الى تدريسيين دائمين او بعقود .
 
وقال رئيس الرابطة مهدي البدراني في تصريح صحفي :" ان  نحو 21 الف محاضر مجاني يعملون منذ 4 اعوام  في مدارس نينوى لسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية بالمحافظة ، سيعلنون  الاضراب بدءاً من الاسبوع المقبل  اذا لم تتجاوب وزارة التربية مع مطالبهم ".

واضاف :" ان  الرابطة كانت قد امهلت وزارة التربية  حتى اليوم الخميس للاستجابة لمطلبهم وتحويلهم من محاضرين بالمجان الى عقود " .

 

ف.ا

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