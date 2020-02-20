الصحة والبيئة تطالب الحكومة بمنع وصول فيروس "كورونا" من إيران

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الخميس، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول فيروس "كورونا" من إيران وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية معها.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا من الجارة إيران إلى العراق".



وحمّل الجبوري "السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن سلامة الشعب العراقي"، مشدداً بالقول "لن نسمح بالمجازفة في هذا الموضوع الخطير، ولذلك نطالب بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية مع الجارة إيران إلى حين تطويق المرض تماماً، حرصاً على صحة المواطن العراقي".



وأوضح الجبوري أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تتابع عن كثب كافة الإجراءات الحكومية وتراقب أداء الجهات المعنية كافة، ولن نتهاون مع أية جهة يثبت تقصيرها في أداء مهامها، وخصوصاً الدوائر التابعة لوزارة الصحة باعتبارها الجهة الاولى المعنية بمواجهة مثل هكذا حالات ويقع على عاتقها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".