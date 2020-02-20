الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا

نفت وزارة الزراعة السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا.



وأكدت الوزارة في بيان استمرار منع استيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ الحدودية نظرا لوفرة المحصول محليا وتطبيقا للروزنامة الزراعية.



واوضح ان "الوزارة تواصل تطبيق السياسة التي وضعتها في حماية المنتجات الزراعية ومنع استيراد 25 منتجا زراعيا نظرا لوفرتها في الاسواق المحلية والوصول الى الاكتفاء الذاتي ومنها محصول الطماطم وعدم مسؤوليتها عن دخول المحاصيل خلافا للضوابط والموافقات الرسمية وانما هي من مهام السلطات الامنية وهيئة المنافذ الحدودية.



واشارت الى ان "مهامها هي ايقاف منح اجازات الاستيراد واشعار السلطات المختصة بمنع استيراد المنتجات الزراعية التي وصلت الى الاكتفاء الذاتي

ف.ا