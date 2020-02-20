القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في ديالى

القت القوات الامنية في ديالى القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات. وقال مصدر في الشرطة :" ان مفارز من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى القت القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات ،وبحوزتهم كمية من المخدرات ، في بعقوبة وقضاء خانقين. ف.ا Copy أخبار متعلقة القبض على متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في بعقوبة القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة القبض على متهمين اثنين بحيازة وتعاطي المخدرات في ديالى القبض على متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات في ديالى كمين محكم يطيح بأثنين من تجار ومروجي المخدرات في الموصل القبض على عصابة لترويج المخدرات في البصرة