القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في ديالى



القت القوات الامنية في ديالى القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات.



وقال مصدر في الشرطة :" ان مفارز من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى القت القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات ،وبحوزتهم كمية من المخدرات ، في بعقوبة وقضاء خانقين.



ف.ا