إصابة 10 أشخاص نتيجة صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، أن 10 اشخاص أصيبوا بينهم 3 اختنقوا نتيجة صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط بغداد.

وقال المصدر إن "10 أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة اختنقوا نتيجة صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط بغداد".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدامات وعمليات والكر والفر بين القوات الامنية والمتظاهرين مستمرة، ما نتج عن تسجيل ٧ اصابات بالصجم و٣ حالات اختناق نتيجة القنابل المسيلة للدموع".