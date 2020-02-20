بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
آخر الأخبار
21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل العقابي : الاحزاب الكردية متوافقة مع علاوي باستثناء حزب بارزاني مرجع ديني يطلاب باغلاق الحدود مع ايران الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في ديالى القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران صدور امر باستقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار حكم بحجز مبلغ مالي مودع من مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار البعيجي : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية اياد علاوي يؤكد بتغريدة نية السلطة الحاكمة انهاء التظاهرات بشتى الوسائل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 06:50 م

صدور امر باستقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار

النزاهة

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية  عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن أمر الاستقدام الصادر عن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ جاء لقيامه بإصدار كتب تأييد تسلُّم المنتجات النفطية (النفط الأبيض وزيت الوقود والقير السيالي) من شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى؛ لغرض تنفيذ أعمال التبليط وإكساء الشوارع ". 

وأضافت الدائرة إنه، بالرغم من دفع ثمن المنتجات بالكامل، والبالغ مقدارها (2,359,500,000) دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه لم يتم تسليم المواد إلى الجهات ذات العلاقة، والمتمثلة في مديريتي البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل".  

وأوضحت أن ,أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن-الكعبي

حسن الكعبي يكشف العقبات التى تواجه علاوي لتشكيل الحكومة 20 شباط 2020 10:18 م

محمد توفيق علاوي

سياسي: القوى السنية والكردية ترفض التصويت لحكومة علاوي 20 شباط 2020 09:25 م

قاسم سليماني

برلماني: التحقيق في اغتيال قاسم سليماني وصل لـ «نتائج كبيرة» 20 شباط 2020 09:01 م

داعش

برهم صالح يبحث مع فريق أممي تأسيس محكمة دولية لمحاسبة داعش 20 شباط 2020 08:28 م

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي : الاحزاب الكردية متوافقة مع علاوي باستثناء حزب بارزاني 20 شباط 2020 07:09 م

محكمة

حكم بحجز مبلغ مالي مودع من مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار 20 شباط 2020 06:48 م

منصور البعيجي

البعيجي : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية 20 شباط 2020 06:40 م

اياد علاوي

اياد علاوي يؤكد بتغريدة نية السلطة الحاكمة انهاء التظاهرات بشتى الوسائل 20 شباط 2020 06:37 م

التعليقات