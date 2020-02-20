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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 06:44 م

بسبب كورونا.. إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران

كورونا
قررت محافظة ميسان العراقية اليوم  الخميس  إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا المستجد".
وقالت المحافظة فى بيان لها، "إن حكومة ميسان قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في إيران دون تحديد فترة الإغلاق".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - أمس - عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، جنوب غربي العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

وأكد محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات في مطار المحافظة لفحص الوافدين.
وقال الياسري - في اجتماع مع دائرة صحة النجف، وفقًا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - "إن مديرية صحة المحافظة قد اتخذت كافة التدابير لمنع انتقال الفيروس إلى المحافظة".. مضيفا "أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ الحدودية وخاصة مطار النجف الأشرف، لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة وكاميرات حرارية، فضلًا عن وضع أماكن مخصصة لحجر أية حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل أطباء النجف المختصين". 


وأوضح أن المحافظة آمنة وليس هناك أية حالات إصابة بالفيروس، لافتا إلى أن هناك متابعة للموضوع من قبل الجهات الصحية المعنية.. داعيًا أهالي النجف إلى عدم السفر في الوقت الحالي خارج المحافظة والبلاد.
ودعا محافظ النجف الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفيروس للعراق عبر المنافذ الحدودية البرية والمائية والجوية ونشر القافلات الصحية المدعومة بالأجهزة الحديثة لرصد أية حالة إصابة بـ "كورونا".

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