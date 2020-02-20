البعيجي : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية





اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية.



وقال في بيان صحفي ان : المحاصصة وتقسيم المغانم لدى بعض القوى السياسية لاتفارقها في تشكيل الحكومة الجديدة وهذه القوى مصرة عليها من خلال ترشيح اشخاص يمثلونها بالحكومة ولايقبلون ان يرشح رئيس الوزراء المكلف اي شخصية تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي.



واضاف البعيجي ان : تأخير حسم امر الحكومة الجديدة ومنحها الثقة داخل قبة البرلمان هو نتيجة الرفض لبعض القوى السياسية للحكومة الجديدة بسبب ان اختيارها تم من قبل رئيس الوزراء المكلف ..وهذا الامر غير مقبول.



واوضح ان : على جميع القوى السياسية والاحزاب ان تترك تشكيل الحكومة لمحمد توفيق علاوي وان لاتتدخل بفرض اي مرشح لشغل اية حقيبة وزارية حتى يكون هو المسؤول الاول والاخير على حكومته ويستطيع ان يحقق شيئا خلال الفترة التي سيحكم بها البلد لحين اجراء الانتخابات المبكرة.



واشار الى ان : سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة تمسك بعض القوى السياسية بفرض مرشحيها على السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف .



ودعا البعيجي رئيس الوزراء المكلف الى ان يخرج للاعلام ويصرح على اية كتلة اوحزب ضغطت عليه لفرض وزراء عليه حتى يعرف المتظاهرون من هو سبب دمار البلد الذي اوصلنا الى مانحن عليه بسبب المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين هذه الاحزاب طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا غير مهتمين لدماء الشهداء الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة.



ف.ا