بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 04:42 م

صالح يبحث مع فريق أممي تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر داعش

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بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع رئيس فريق التحقيق الأممي بالمساءلة عن جرائم داعش جهود تشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عناصر العصابات الإرهابية على جرائمهم بحق العراقيين.
وقالت الرئاسة، في بيان لها ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش”.
وجرى، خلال اللقاء، “بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها”.

ع د

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