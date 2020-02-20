بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 04:34 م

هل من حق المواطن مقاضاة الحكومة في حال تعرض للإصابة بـ”كورونا”.. خبير قانوني يجيب

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أكد الخبير القانوني أسامة الجعفري، أنه من حق المواطن ان يقاضي الحكومة العراقية في حال تعرض للإصابة بمرض “كورونا”.

وقال الجعفري ، إن “الدولة  ملتزمة دستورياً باتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة الشعب (المادة 31) من الدستور العراقي”.

وأضاف “في حال اخلت الحكومة بهذا الالتزام ولم تتخذ تلك التدابير مثل غلق المطارات والمنافذ الحدودية، فمن حق المواطن الذي اصابه فايروس كورونا مقاضاتها للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته”.

يذكر ان ايران أعلنت تسجيل إصابات جديدة بمرض فايروس كورونا، اليوم الخميس، ليصبح مجموع الحالات 5.

ع د

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