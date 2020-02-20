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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 04:27 م

الهاشمي : انشقاقات داخل البيت السني وأحلام الحلبوسي بالزعامة تتبخر

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

توقع رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي, الخميس, تزايد الانشقاقات داخل البيت السني نتيجة الصراعات الموجودة حاليا على زعامة المكون، فيما اعتبر أن آمال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالزعامة قد تبددت.
وقال الهاشمي في تصريح لـه ، إن “الصراع على زعامة المكون السني من قبل القوى السياسية كان مخفيا وبعد ان تبنى رئيس البرلمان بشكل علني فكرة تزعمه للمكون شعرت بعض الشخصيات بخطر ذلك التبني”.
وأضاف ان “الانشقاق الأخير الذي جرى في تحالف القوى مؤخرا بخروج النائب مثنى السامرائي ووجود معارضة سابقة لجبهة الإنقاذ والتمنية بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي قد بددت آمال واحلام الحلبوسي بزعامة المكون” , متوقعا “حدوث انشقاقات اكثر في المرحلة القريبة”.
وكان تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي أعلن، مساء امس الأربعاء، عن اخراج النائب مثنى السامرائي من صفوفه، فيما أعلن الأخير عن قرب اعلان تحالف سياسي اطلق عليه “الوطن اولا”.

ع د

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