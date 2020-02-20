طلبة جامعة القادسية يغلقون البوابات الرئيسية للجامعة ويمنعون دخول الموظفين

أغلق طلبة جامعة القادسية، اليوم الخميس، البوابات الرئيسية للجامعة، فيما منعوا الموظفين من الدخول.

وقال مصدر في حديث له، ان طلبة جامعة القادسية اغلقوا صباح اليوم البوابات الرئيسية للجامعة ومنعوا دخول الموظفين اليها.



واضاف ان الطلاب نظموا اعتصاما أمام بوابة الجامعة، مشيرا الى ان ذلك جاء على خلفية ضغوطات مورست عليهم بسبب المشاركة بالتظاهرات، بحسب قول عدد من الطلاب.



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