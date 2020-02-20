لاسباب بيئية وامنية .. انخفاض نسبة التصحر في العراق الى 30%



اعلنت وزارة الزراعة عن انخفاض نسبة التصحر الى 30% من الاراضي الصالحة للزراعة خلال العامين الأخيرين بسبب ارتفاع نسبة الاراضي المزروعة ووفرة المياه.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف :" ان نسبة التصحر في العراق ارتفعت خلال فترة احتلال داعش للمحافظات الشمالية والغربية الى 40% ".



واوضح النايف :" ان ارتفاع نسبلة التصحر يعود للازمة المالية التي مر بها العراق خلال السنوات السابقة ، فضلا عن انقطاع المواسم الزراعية وانعدامها في المحافظات المحتلة من قبل عصابات داعش "..



واضاف :" ان العامين الاخيرين شهدا ارتفاعا بنسبة الأراضي الزراعية نتيجة وفرة المياه وعودة المساحات الزراعية في المحافظات المحررة".