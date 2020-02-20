فضيحة جديدة .. هروب نجل قائد القوة الجوية السابق لتورطه بملفات فساد تتعلق بالتسليح



كشف مصدر امني رفيع ، عن هروب نجل قائد القوة الجوية السابق الفريق الركن أنور حمه أمين ، الى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تورطه بملفات فساد تتعلق بصفقات التسليح.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان نجل قائد القوة الجوية السابق ، وهو نقيب طيار ، قد هرب برفقة ضابط برتبة رائد الى امريكا ، اثناء تمتعهما باجازة ".



واضاف :" ان هروب نجل حمه امين تم بعد احالة والده على التقاعد ، لتورطه بملفات فساد تتعلق بصفقات التسليح للقوة الجوية" ..



وقررت وزارة الدفاع، في كانون الثاني / ديسمبر من العام الماضي 2019 ، احالة قائد القوة الجوية السابق انور حمه امين و57 ضابطا الى التقاعد وذلك لبلوغهم السن القانوني.



