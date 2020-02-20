الاقتصاد النيابية : اغلب الموظفين الجدد لم تؤمن الحكومة رواتبهم !



اكدت لجنة الاقتصاد النيابية ان اغلب الموظفين الجدد لم تؤمن الحكومة رواتبهم بشكل كامل، فيما بينت :" ان الحكومة ستواجه مشكلة مالية كبيرة في موازنة 2020 ستدفعها نحو الاقتراض الخارجي ".



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم تؤمن الرواتب لاغلب الموظفين الجدد في جميع الوزارات"، لافتة الى :" ان موظفي العقود في وزارة النفط والمحاضرين في وزارة التربية وموظفي العقود في الوزارات والمؤسسات الاخرى ، لم تؤمن رواتبهم حتى الآن ".



واضافت :" ان الدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة بشكل غير مخطط لمعالجة ازمة التظاهرات ، تسببت بارتفاع نسبة العجز المالي بموازنة 2020"، مبينة :" ان الحكومة ستلجأ للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة ، لان الاقتراض الداخلي غير كاف لسد جميع الالتزامات الحكومية ".

