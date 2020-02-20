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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 شباط 2020 12:28 م

الاقتصاد النيابية : اغلب الموظفين الجدد لم تؤمن الحكومة رواتبهم !

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الاقتصاد النيابية : اغلب الموظفين الجدد لم تؤمن الحكومة رواتبهم !

اكدت لجنة الاقتصاد النيابية ان اغلب الموظفين الجدد لم تؤمن الحكومة رواتبهم بشكل كامل، فيما بينت :" ان الحكومة ستواجه مشكلة مالية كبيرة في  موازنة 2020 ستدفعها نحو الاقتراض الخارجي ".

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح  صحفي :" ان الحكومة لم تؤمن الرواتب لاغلب الموظفين الجدد في جميع الوزارات"،  لافتة الى :" ان موظفي العقود في وزارة النفط والمحاضرين في وزارة التربية وموظفي العقود في الوزارات والمؤسسات الاخرى ، لم تؤمن رواتبهم حتى الآن ".

واضافت :" ان الدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة بشكل غير مخطط لمعالجة  ازمة التظاهرات ، تسببت بارتفاع نسبة العجز المالي بموازنة 2020"،  مبينة :" ان  الحكومة ستلجأ للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة ، لان الاقتراض الداخلي غير كاف لسد جميع الالتزامات الحكومية ".
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