لاول مرة منذ 17 عاما .. دوريات النجدة في شوارع غرب بعقوبة



اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن نشر دوريات النجدة في قاطع غرب بعقوبة لاول مرة منذ 17 سنة.



وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح صحفي :" ان شرطة ديالى نشرت دوريات النجدة في قاطع غرب بعقوبة الذي يمثل احياء( المفرق- الكاطون- المعلمين) والذي يزيد عدد سكانه عن 90 الف نسمة ".



واضاف المهداوي :" ان نشر الدوريات اجراء هو الاول من نوعه منذ 17 سنة ، وجاء عقب فتح اغلب الطرق في القاطع ، ويمثل اداة للاستجابة الفورية لاي نداء والتعامل بشكل سريع مع التحديات الامنية :" لافتا الى :" ان هذه الخطوة تأتي بديلا عن الاجراءت الامنية التي كانت متخذة في السابق داخل القاطع الذي يعد مهما جدا ضمن حدود بعقوبة".