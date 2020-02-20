حقوق الانسان : تسجيل اكثر من 600 قضية خاصة بالاتجار بالبشر خلال عامين



حذرت مفوضية حقوق الانسان من خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهديدها للامن المجتمعي في العراق.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي :" ان جريمة الاتجار بالبشر بدأت تهدد الامن المجتمعي والانساني في العراق وتدعو للقلق المفرط ،خصوصا مع تنوع هذه الجريمة بالاستغلال الجنسي والعمل القسري وبيع الاطفال والتسول وبيع الاعضاء البشرية".



واضاف:" ان اكثر من (٦٠٠) قضية خاصة بجرائم الاتجار بالبشر تم تسجيلها عامي (٢٠١٨-٢٠١٩) وفق قانون الاتجار بالبشر رقم (٢٨) لسنة (٢٠١٢) .



واوضح الغراوي انه :" على الرغم من وجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة عليا خاصة بذلك ، الا ان هذا لم يحد من إنتشار هذه الظاهرة واعتبارها جريمة تهدد المجتمع العراقي ، ينبغي مكافحتها من قبل الحكومة ومؤسساتها الامنية وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى بشأنها ".

