بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 شباط 2020 12:20 م

الاتحاد الوطني يقولها صراحة : سنضع العراقيل امام حكومة علاوي مالم يستمع لمطالبنا

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الاتحاد الوطني يقولها صراحة : سنضع العراقيل امام حكومة علاوي مالم يستمع لمطالبنا

هددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب  بوضع العراقيل امام تشكيل الحكومة ،في حال عدم الاستماع لمطالب الكيانات السياسية وبينها الاكراد.

وقالت رئيسة الكتلة جوان  احسان في تصريح صحفي :" ان الوفد الكردي اجتمع مع جميع الاطراف السياسية من الشيعة والسنة والاكراد عدا ائتلاف سائرون،  وكان المحور الرئيس للاجتماع  حول ايجاد آلية للمشاركة في حكومة اتحادية تمثل جميع القوى السياسية وكافة المكونات العراقية، وان تكون على مستوى ثقة الشعب والرد على مطالب المتظاهرين ".

واضافت احسان :" ان الوفد الكردي اعلن بكل شفافية ، بحضور غالبية القوى السياسية خلال الاجتماع، انه لا يمكن القبول بوضع شخص يمثل اقليم كردستان دون الرجوع الى النواب الاكراد ودون الرجوع الى القوى التي تمثل شعب كردستان".

وتابعت:" من الناحية اللوجستية والمبدئية يجب على علاوي الاستماع الى الكيانات، وفي حال عدم الاستماع  فان هناك احتمالا لوضع الحكومة تحت المسؤولية او وضع  عراقيل امام تشكيلها ، وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة اذا ما شكلت ولن تكون بمستوى هذه المرحلة ".

وكان وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني وصل الى بغداد امس لمناقشة مسألة تشكيل الحكومة الانتقالية ، مع القوى السياسية .

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