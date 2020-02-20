​ خلية الازمة تعقد اجتماعا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في إيران



تعقد خلية الأزمة، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في إيران.

ويأتي الاجتماع تزامناً مع اعلان إيران وفاة شخصين بسبب فايروس كورونا في مدينة قم الإيرانية.

وكان العراق أعلن، امس الأول، رفع التأشيرة عن الإيرانيين بالتزامن مع مواعيد الزيارات الدينية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن الاثنين لم يسافرا خارج إيران ولا خارج مدينة قم قبل إصابتهما.

ونقلت الوكالة لاحقا قرار إغلاق المدارس والجامعات في المدينة يوم الخميس كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

وأكد نائب وزير الصحة لوسيلة إعلام محلية عدم اكتشاف إصابات خارج مدينة قم حتى الآن. لكن خدمة بي بي سي الفارسية علمت أن 25 شخصا تحت الحجر الصحي في المستشفى ذاته في قم بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس “كوفيد 19”.

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