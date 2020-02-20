بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 11:54 ص

​ القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة.
وقالت الهيئة في بيان لها ان “ادارة منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، القت القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (446 ق.ع) سرقة سيارات”.
واضافت ان “ذلك جاء وفقاً لكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف النجف الاتحادية/ محكمة التحقيق”.
وتابعت انه “تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المنفذ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ع د

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