بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 11:52 ص

ترامب يعين السفير الأمريكي في ألمانيا مديرا للاستخبارات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفير بلاده لدى ألمانيا، ريتشارد آلان غرينيل سيصبح مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس، “يسرني أن أعلن أن سفيرنا الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، سيصبح قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية”.

وأضاف “لقد مثل غرينيل بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه، أود أن أشكر جو ماغوير، على العمل الرائع الذي قام به، ونتطلع إلى العمل معه عن كثب، ربما في وظيفة أخرى داخل الإدارة”.

ويأتي اختيار ترامب، لغرينيل بينما يقترب الموعد النهائي لتعيين رئيس جديد للمخابرات، والذي يصادف الـ 11 من شهر آذار المقبل، إذ يمنع القانون الاتحادي القائم بالأعمال الحالي جوزيف ماغوير، مواصلة مهامه بعد ذلك التاريخ.

وريتشارد آلان غرينيل، من مواليد الـ18 من شهر أيلول لعام 1966، ويشغل منصب سفير الولايات المتحدة الحالي في ألمانيا، وهو من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ع د
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أخر تعديل: الخميس، 20 شباط 2020 12:02 م
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