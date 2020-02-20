مطالبات بإغلاق الحدود مع إيران بعد وصول كورونا مدينة “قم”

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ #اغلقوا_الحدود_مع_ايران وأصبح الأكثر تداولا خلال ساعات مع إعلان وفاة مواطنين في مستشفى بمدينة قم إثر إصابتهما بفيروس كورونا ، ورصد بعض الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في نفس المدنية.

وطالب الناشطون والمغردون بإغلاق الحدود واتخاد الإجراءات الصحية المناسبة لفحص القادمين من إيران.

كما أطلق أهالي النجف دعوات للضغط على السلطات من أجل تعليق رحلات الطيران من وإلى إيران لتفادي نقل فيروس كورونا.

وعلق بعض الناشطين على النظام الصحي في العراق، معتبرين أنه غير مؤهل لكشف الحالات المرضية والتعامل معها.

ناشطون كثر علقوا كذلك على قرار وزير الداخلية العراقي السماح للزوار الإيرانيين بدخول البلاد من دون تأشيرة ولمدة ثلاثة أشهر، وخصوصا في وقت ينتشر كورونا في قم.

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