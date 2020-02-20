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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 شباط 2020 11:39 ص

برلماني : تراكم الغليان والغضب الشعبي سببه غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للحكومات المتعاقبة

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برلماني : تراكم الغليان والغضب الشعبي سببه غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للحكومات المتعاقبة



اكد عضو مجلس النواب  محمد اقبال الصيدلي ان : غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للحكومات المتعاقبة كان سبباً في تراكم الغليان والغضب لدى المواطن العراقي .

وقال الصيدلي  في بيان : ان على الجهات التنفيذية القادمة التركيز على البطالة لا من خلال تضخيم جهاز الدولة المدني او العسكري ، ولكن من خلال ايجاد فرص عمل انتاجية للعاطلين والشباب على وجه خاص ، وهذا لا يتحقق الا من خلال تحريك القطاع الصناعي بوتيرة عالية ومتسارعة بعيداً عن المافيات الحزبية الفاسدة .

ودعا الجهات ذات العلاقة بتقييم عدد المصانع العراقية المتوقفة عن العمل ووضع الخطط العاجلة لاعادة تشغيلها خلال مدة محددة ، والعمل على مضاعفتها ، موضحاً ان البيروقراطية الحكومية كفيلة بان لا تقدم مثل هكذا ارقام الا بعد خروج المسؤول او انتهاء مدته القانونية .


 واضاف  ان العراقيين امتازوا  دوماً بالذكاء والقدرة على الابداع ، وشهد لهم بذلك الكثيرون ، وما على الحكومة الا ان توفر لهم فرص إبراز واظهار هذه الطاقات العراقية المتميزة لبناء بلدهم من جديد.
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