برلماني : تراكم الغليان والغضب الشعبي سببه غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للحكومات المتعاقبة







اكد عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي ان : غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للحكومات المتعاقبة كان سبباً في تراكم الغليان والغضب لدى المواطن العراقي .



وقال الصيدلي في بيان : ان على الجهات التنفيذية القادمة التركيز على البطالة لا من خلال تضخيم جهاز الدولة المدني او العسكري ، ولكن من خلال ايجاد فرص عمل انتاجية للعاطلين والشباب على وجه خاص ، وهذا لا يتحقق الا من خلال تحريك القطاع الصناعي بوتيرة عالية ومتسارعة بعيداً عن المافيات الحزبية الفاسدة .



ودعا الجهات ذات العلاقة بتقييم عدد المصانع العراقية المتوقفة عن العمل ووضع الخطط العاجلة لاعادة تشغيلها خلال مدة محددة ، والعمل على مضاعفتها ، موضحاً ان البيروقراطية الحكومية كفيلة بان لا تقدم مثل هكذا ارقام الا بعد خروج المسؤول او انتهاء مدته القانونية .





واضاف ان العراقيين امتازوا دوماً بالذكاء والقدرة على الابداع ، وشهد لهم بذلك الكثيرون ، وما على الحكومة الا ان توفر لهم فرص إبراز واظهار هذه الطاقات العراقية المتميزة لبناء بلدهم من جديد.