بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 شباط 2020 11:27 ص

البنتاغون :إيران مستمرة في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن

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البنتاغون :إيران مستمرة في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، ، إن إيران مستمرة في عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.. 

وأكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية كابتن ويليام أوربان، خلال مؤتمر صحفي للبنتاجون، أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك للقوانين الدولية، كما تستخدم تلك الأسلحة لمهاجمة السعودية.
وعرض المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، وكانت تضم 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب.
وقال كابتن ويليام أوربان إن المقبوض عليهم على متن سفن تهريب الأسلحة كانوا يمنيين، وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.
وأوضح المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى أن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
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