تحالف سائرون :حضور جلسة منح الثقة لحكومة علاوي واجب وطني





عدّ تحالف سائرون، ، حضور جلسة منح الثقة لحكومة علاوي واجباً وطنيا.

وقال النائب عن تحالف سائرون رامي إن "الكتل السياسية عازمة على منح الثقة لحكومة علاوي على أن تكون الأسماء بعيدة عن شبهات الفساد والحلقات الإدارية والمحاصصة.

وتابع أن "حضور جلسة منح الثقة واجب وطني خصوصاً وأن الرئيس المكلف يحتاج إلى دعم في مجلس النواب ويبقى موقف البرلمان الرقابي يتابع عمل الوزراء ومحاسبتهم ومراقبة أداء الحكومة وبرنامجها.

وأعلنت كتلة الحكمة النيابية اتفاق الكتل السياسية على الحضور لجلسة الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال النائب عن الكتلة ستار الجابري إن "جميع الكتل التي حضرت الاجتماع في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اتفقت على الحضور لجلسة يوم الاثنين المقبل من أجل منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي".

وأضاف الجابري أن "علاوي أكمل مرشحي 19 وزارة باستثناء ثلاث وزارات من حصة الكرد، مبيناً أن الاختلاف على آلية الترشيح حيث يشترط المكون الكردي تقديم مرشحين من قبله فيما يصر رئيس الوزراء المكلف على تقديم مرشحين مستقلين بناء على الكفاءة والمهنية.

وأوضح أن "اتفاقاً حصل على تمرير الكابينة الوزارية شرط إشراك المكونات بالاعتماد على الكفاءة والمهنية"، مبيناً أن "علاوي أحرج القوى السياسية باختيار الوزراء بعيداً عن التمثيل الحزبي.