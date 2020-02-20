بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 شباط 2020 11:14 ص

النجيفي يؤكد اهمية دعم حكومة علاوي.. بشروط

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النجيفي يؤكد اهمية دعم حكومة علاوي.. بشروط


 اكد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية  اسامة النجيفي اهمية دعم تشكيل حكومة  محمد توفيق علاوي.

 وقال خلال لقائه  السفيرة الاستراليا في العراق جوان لونديز  ،
ان هناك رفضا واسعا  لانشاء مخيم زمار لاستقبال عوائل الارهابيين من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى ، ذلك أن هذه الأسر لا تنتمي جميعها إلى المحافظة فضلا عن ضعف الاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة ، وعدم وجود برامج تأهيلية جادة للتعامل مع هذه الحالات "، داعيا  الى ان يتم التعامل مع هؤلاء على وفق القانون وحقوق الانسان ، وعن طريق اخضاعهم  الى برامج تأهيل تسبق مسألة اندماجهم مع المجتمع ، ما يقتضي جهدا مسؤولا من قبل الحكومة في تهيئة هذه المستلزمات ، ودون ذلك فالأمر يتضمن مخاطر في ظل الظروف القائمة .

 وشدد النجيفي على اهمية  اهمية  دعم تشكيل حكومة  محمد توفيق علاوي على وفق شروط ، اهمها موضوع الاستقلالية والاعداد لانتخابات مبكرة يحدد موعدها ، والتصدي إلى الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتلبية المطالب العادلة للشعب .

وبشان  قرار اخراج القوات الأجنبية ،  قال :" ان الظرف الآن غير مناسب وتكتنف القرار المتخذ طعون حول شرعيته ، وفي كل الأحوال ينبغي أن تكون مصلحة العراق هي العليا دون اخضاعها إلى مغامرات غير محسوبة لإرضاء رغبات أو اجندات ليست وطنية ".
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