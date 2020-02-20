النجيفي يؤكد اهمية دعم حكومة علاوي.. بشروط





اكد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي اهمية دعم تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي.



وقال خلال لقائه السفيرة الاستراليا في العراق جوان لونديز ،

ان هناك رفضا واسعا لانشاء مخيم زمار لاستقبال عوائل الارهابيين من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى ، ذلك أن هذه الأسر لا تنتمي جميعها إلى المحافظة فضلا عن ضعف الاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة ، وعدم وجود برامج تأهيلية جادة للتعامل مع هذه الحالات "، داعيا الى ان يتم التعامل مع هؤلاء على وفق القانون وحقوق الانسان ، وعن طريق اخضاعهم الى برامج تأهيل تسبق مسألة اندماجهم مع المجتمع ، ما يقتضي جهدا مسؤولا من قبل الحكومة في تهيئة هذه المستلزمات ، ودون ذلك فالأمر يتضمن مخاطر في ظل الظروف القائمة .



وشدد النجيفي على اهمية اهمية دعم تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي على وفق شروط ، اهمها موضوع الاستقلالية والاعداد لانتخابات مبكرة يحدد موعدها ، والتصدي إلى الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتلبية المطالب العادلة للشعب .



وبشان قرار اخراج القوات الأجنبية ، قال :" ان الظرف الآن غير مناسب وتكتنف القرار المتخذ طعون حول شرعيته ، وفي كل الأحوال ينبغي أن تكون مصلحة العراق هي العليا دون اخضاعها إلى مغامرات غير محسوبة لإرضاء رغبات أو اجندات ليست وطنية ".

