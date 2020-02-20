بومبيو يطالب العراق بفعل المزيد من أجل حماية السفارة والمنشآت العسكرية









قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية منذ الهجوم الأخير الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد، .



وأكد بومبيو في تصريحات صحفية أن واشنطن لا تنظر في القبض على من يقفون وراء الاعتداء فحسب، بل تطالب العراق بفعل المزيد من أجل حماية السفارة والمنشآت العسكرية.

وأوضح أنه لن يتحدث عن الرد الأميركي مسبقا، لكنه أردف قائلا "ندرك أنه لا يمكن أن يصبح مسارا عاديا أن يعرض الإيرانيون عبر وكلائهم حياة الأميركيين للخطر".

وتابع "لا يمكن أن يصبح هذا عاديا. لا يمكن أن يكون روتينا. يجب أن تكون هناك في نهاية المطاف مساءلة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة. وقعت بعض الأضرار لكن لا إصابات أو خسائر في الأرواح"، مضيفا "أتابع ما يحدث. فريقنا يتابعه وكذلك وزارة الدفاع".