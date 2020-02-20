بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 01:02 ص

نائب يدعو وزيري الداخلية والصحة بالتريث في قرار دخول الايرانيين للبلاد

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دعا النائب جواد الموسوي، الخميس، وزيري الداخلية والصحة بالتريث في قرار منح سمات دخول الايرانيين الوافدين الى العراق، مبينا ان ذلك جاء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.
وقال الموسوي في بيان، "لأغراض مهنية و طبية و ليس لمزايدات سياسية، وبعد اكتشاف أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا في إيران، اطالب وزير الداخلية ووزير الصحة بالتريث في قرار منح سمات دخول الايرانيين الوافدين الى العراق".

وشدد الموسوي "على ضرورة منع السفر بين العراق وايران ولمدة شهر كامل، الا للحالات الضرورية جدا وبعد إجراء الفحص الطبي الكامل والدقيق".


وادناه قرار وزير الداخلية بالسماح في منح سمات الدخول للايرانيين الوافدين الى العتبات الدينية المقدسة في العراق.
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أخر تعديل: الخميس، 20 شباط 2020 01:04 ص
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