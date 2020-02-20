بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 12:18 ص

اختطاف إبراهيم حسين لمشاركته في إسعاف جرحى الاحتجاجات

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أثار اختطاف المسعف إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية الاء حسين مقدمة برنامج "الصدمة" على قناة "MBC" لمشاركته في إسعاف جرحى الاحتجاجات، الكثير من المخاوف والتساؤلات.
وكتبت آلاء على حسابها في "إنستغرام"، أن "خبر اختطاف أخيها المسعف إبراهيم حسين صحيح، وأن عائلتها على تواصل مع الأجهزة الأمنية".
وقالت: "إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء والصحفيين شكرا للتواصل، وأعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة".

من جهتها، أكدت زميله المختطف، أنها "رأته آخر مرة يوم الخميس الماضي، وهو يخرج من الساحة.. ليس لديه مشاكل مع أحد ولم يبلغنا بأي تهديد مسبق".

وكشفت الفنانة والناشطة العراقية في وقت سابق، تعرضها وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهما المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.
المسعف المختطف إبراهيم حسين
وهذه هي المرة الثانية التي يختطف فيها إبراهيم حسين بسبب الاحتجاجات في غضون أسابيع، لكن في هذه المرة تعرض للتعذيب وفقا للصور التي أرسلها مختطفوه لأهله.
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أخر تعديل: الخميس، 20 شباط 2020 12:25 ص
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