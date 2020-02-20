نائب يعلن عن عن اكتمال أركان تحالف "الوطن اولا"

أعلن النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، عن اكتمال أركان تحالف "الوطن اولا".

وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، ان "تحالف (الوطن أولا) الذي بدأت ملامحه تتشكل منذ أكثر من أسبوع، اكتملت أركانه".



واضاف ان "هذا التحالف ترسخت قناعاته باتجاه دعم تنفيذ مطالب الشعب وتحقيق الاستقرار من خلال حكومة وطنية تحبط مشاريع الفاسدين الذين يرفعون شعار المحاصصة".















وتابع "ماضون في طريقنا لان الوطن اولا".