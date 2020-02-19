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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:55 م

تحالف القوى يكشف تفاصيل تشكيل الحكومة

تحالف القوى
أكد تحالف القوى، الاربعاء، على خمسة أمور بشأن تشكيل الحكومة، فيما قرر استبعاد النائب مثنى عبد الصمد السامرائي من تشكيلاته.
وقال التحالف في بيان، "الهيئة العامة لتحالف القوى العراقية اجتمعت برئاسة محمد الحلبوسي، و بحضور كامل أعضائها"، مبينا انه "تم اقرار النظام الداخلي للتحالف، و انتخبت أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الهيئة التنفيذية للتحالف".
واضاف ان "المجتمعين ناقشوا ملف تشكيل الحكومة، وما تمخض عن اجتماع القوى السياسية الذي استضافه رئيس البرلمان يوم أمس".

واكد المجتمعون خلال البيان على:

- أهمية أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب، وتلبي طموح المتظاهرين السلميين.

- ضرورة أن تضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي، وتحظى بتأييد جميع المكونات والنسيج الاجتماعي.


- التزام الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المغيبين والمفقودين والكشف عن مصيرهم، وإعادة إعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب.

- إلزام الحكومة بتضمين برنامجها الحكومي إعلانا "واضحا" و"صريحا" لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأن لا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها.

- إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة الهيبة إليها وإلى مؤسساتها.

وتابع التحالف ان "الاجتماع ناقش بعض الأمور التنظيمية الخاصة بمسؤولية لجان التحالف، وتم اتخاذ جملة من القرارات، من ضمنها استبعاد النائب مثنى عبد الصمد السامرائي من تشكيلات تحالف القوى العراقية".



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