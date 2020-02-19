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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:34 م

الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بتشكيل قوات مشتركة لكركوك

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بتشكيل قوات مشتركة تمثل مكونات محافظة كركوك، وذلك إثر مقتل عدد من أبناء القومية الكردية، بهجوم مسلح يوم الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان:“نطالب بتشكيل قوات مشتركة وعلى أساس تمثيل حقيقي لمكونات المحافظة في هذه القوات التي بإمكانها إعادة الأمن والاستقرار إليها“، داعيًا إلى ”تشكيل لجنة نيابية تضم نواب كركوك للتحقيق في أسباب تكرار مثل هذه العمليات الإرهابية في هذه المناطق“.
وأدان الحزب ”تكرار مثل هكذا عمليات إرهابية ضد المدنيين العزل والتي تستهدف التعايش الأخوي في محافطة كركوك“.
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ويأتي ذلك، بعد مقتل وإصابة 6 أشخاص، مساء أمس، بهجوم نفذه مجهولون يعتقد أنهم ينتمون لداعش، شمال غرب محافظة كركوك.
وقالت مصادر أمنية عراقية، إن هجومًا لداعش وقع في قرية جغماغة التابعة لقضاء الدبس شمال غرب كركوك، راح ضحيته 4 أشخاص  وجرح 2 آخرين.
وأشارت المصادر إلى ”وجود غرفة غير منتظمة في أطراف القرية تجلس فيها مجموعة من الأشخاص، حينما دخل عليهم مسلحون وقام أحدهم بفتح النار عليهم وقتل 4 منهم وأصاب اثنين آخرين“.
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