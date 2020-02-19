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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:12 م

انخفاض نسبة استيراد السلع والبضائع إلى 40%

السلع
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الأربعاء، عن انخفاض نسبة استيراد السلع والبضائع خلال الأشهر الماضية إلى 40%، مبينة أن العراق كان يستورد بضائع بنسبة ٩٩ % من دول الجوار خلال الفترة الماضية.
وقال عضو اللجنة سعد الخزعلي في تصريح له إن ” العراق كان يستورد بضائع بنسبة ٩٩% من دول الجوار خلال الفترة الماضية لكن تلك النسبة بدأت تنخفض بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف الخزعلي، أنه “خلال الأشهر الماضية تراجعت نسبة الاستيراد بنسبة ٤٠ %”، مؤكدا أن “محافظات الوسط والجنوب بدأت تعتمد بشكل كلي على المنتوج المحلي لاسيما المحاصيل الزراعية”.
وأشار الخزعلي إلى أن “هناك جهات سياسية كانت تقف عائقا امام المنتوج المحلي لاسباب تتعلق بالهيئات الاقتصادية التي تمتلكها الأحزاب”.



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