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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 10:06 م

الحكومة تقلص استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية

ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي
قلصت الحكومة استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 على أساس سنوي؛ ولكنه رفع ملكيته من أدوات الدين الأمريكية في الشهر ذاته لأعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب الماضي.
وتراجعت ملكية العراق، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنسبة 4.9 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.
وبلغت ملكية العراق من السندات الأمريكية 32.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقارنة بـ 34.6 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق.
وعلى أساس شهري، رفع العراق استثماراته بالسندات الأمريكية خلال ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثاني على التوالي؛ وبزيادة 1.9 مليار دولار عن قيمتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وسجلت ملكية العراق بالسندات الأمريكية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ أيلول، والتي بلغت خلاله 35.1 مليار دولار.
وجاء العراق في المرتبة الرابعة بقائمة الدول العربية المالكة للسندات الأمريكية؛ خلفا للسعودية بالمرتبة الأولى بقيمة 179.8 مليار دولار، يليها الكويت بـ43.3 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 40.7 مليار دولار. وحافظت اليابان على المرتبة الأولى عالميا كأكبر مستثمر في السندات الأمريكية بنهاية عام 2019؛ بإجمالي 1.155 تريليون دولار، يليها الصين بـ 1.070 تريليون دولار.
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