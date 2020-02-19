اعتقال 4 أشخاص يحملون مواد مخدرة شمالي بغداد

أعلنت نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال أربعة أشخاص يحملون مواد مخدرة شمالي العاصمة.

وقالت النجدة في بيان، إن "دوريات شرطة نجدة الزهور تمكنت من إلقاء القبض على ٤ أشخاص يحملون مواد مخدرة (الكريستال) ضمن منطقة الحسينية".



وأضاف البيان أن "المخدرات عبارة عدد ٢٣ كيسا وجهاز تعاطي وأشرطة حبوب مخدرة".