بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 شباط 2020
آخر الأخبار
الحكومة المرتقبة ..عراقيل امام محمد علاوي في طريق غير سالك اساسا ! مسؤول بصري : الاملاح والصيد الجائر يهددان التنوع الاحيائي في الاهوار الفتح : سيناريو التصويت على اخراج القوات الامريكية قد يتكرر مع حكومة علاوي ! نائب سابق يكشف ما جرى في منزل الحلبوسي مسيرة "ورود" في النجف لدعم مطالب المتظاهرين النزاهة الاتحادية : الروتين والابتزاز يقودان إلى الرشوة تصديق اعترافات عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في نينوى الغارديان البريطانية تستعرض عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق عالية نصيف ترفع دعوى قضائية ضد حكومة تصريف الأعمال لقيامها بتخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية سائرون : محمد علاوي سيقدم كابينته الوزارية الى البرلمان الاحد المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 09:09 م

علاوي يعلن الانتهاء من تشكيل حكومة

محمد توفيق علاوي
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.

وذكر علاوي في خطاب بثه التلفزيون أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة".

كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".
ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
أخبار ذات صلة

ويأتي هذا فيما حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
000_1P02NH

أمريكا تدين الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين 19 شباط 2020 08:45 م

محمد توفيق علاوي

علاوي يدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية للتصويت على تشكيل الحكومة 19 شباط 2020 08:38 م

الفياض وبارزاني

مسعود البارزاني يبحث مع الفياض خطوات تشكيل الحكومة الجديدة 19 شباط 2020 08:02 م

عبد المهدي

عبد المهدي يحذر مجلس النواب من دخول فى فراغ دستوري 19 شباط 2020 07:58 م

كريم عليوي

الفتح : سيناريو التصويت على اخراج القوات الامريكية قد يتكرر مع حكومة علاوي ! 19 شباط 2020 06:32 م

جاسم محمد جعفر البياتي

نائب سابق يكشف ما جرى في منزل الحلبوسي 19 شباط 2020 06:30 م

تظاهرات العراق

الغارديان البريطانية تستعرض عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق 19 شباط 2020 06:19 م

عالية نصيف

عالية نصيف ترفع دعوى قضائية ضد حكومة تصريف الأعمال لقيامها بتخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية 19 شباط 2020 06:11 م

التعليقات