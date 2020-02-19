بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 08:56 م

وزير خارجية الأردن يؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق و دعم العملية السياسية

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أكد وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي ضرورة احترام سيادة العراق والإسهام في عملية إعادة بناء العراق، مؤكدا أنه حقق نصراً كبيراً بتضحيات كبيرة على الإرهابيين.

وقال الصفدي خلال مباحثات أجراها اليوم بالعاصمة موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان تثبيت الاستقرار بالعراق هو متطلب رئيس في الحفاظ على هذا الانتصار، "ونحن متفقون على ضرورة دعم العراق ودعم العملية السياسية في دعم عملية إعادة البناء."

من جانبه اكد لافروف إن بلاده ترحب بجهود تشكيل حكومة في العراق، مشددا على ضرورة عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

واتفق الصفدي ولافروف على أن قرارات الشرعية يجب أن تكون الإطار والمرجعية لجهود حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدين استمرار التشاور والتعاون في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها.

وحسب بيان صحفي للخارجية الاردنية وفر اللقاء فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع التحديات الإقليمية التي تتفاقم بشكل خطير وبالتالي تؤثر ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط وأمنه ولكن أيضاً على الأمن والسلم الدوليين .
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