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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 08:45 م

أمريكا تدين الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين

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ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين في العراق.

وذكر بيان صدر عن السفارة الأمريكية ببغداد أمس أن «مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أجرى زيارة إلى بغداد، لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، والتقى برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

وجاء في البيان أن «مساعد وزير الخارجية الأمريكي ندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ودعا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة».

وأشار البيان إلى أن شينكر أعرب عن دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، وأكد على احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق.

على صعيد متصل، أعلنت قيادة عمليات البصرة أمس إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة، وقالت قيادة العمليات إن «جميع الموقوفين أطلق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات، وإنه لا يوجد أي معتقل أو موقوف حاليا من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة».
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