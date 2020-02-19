علاوي يدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية للتصويت على تشكيل الحكومة

دعا رئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين القادم للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وحذّر علاوي، في كلمة له اليوم الأربعاء حول تشكيل الحكومة، من مخاطر عدم "تمرير الحكومة"، مؤكداً أن "هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد".

وأضاف: "بمجرد منح الحكومة الثقة ستباشر التحقيق في أحداث العنف"، معتبراً أن "الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق".

كما أكد علاوي أنه "لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك"، مؤكداً أنه سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى بيوتهم في العراق.



