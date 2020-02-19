مسعود البارزاني يبحث مع الفياض خطوات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأربعاء، 19 شباط، 2020، خلال اجتماعه مع مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض مواقف الأطراف السياسية بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.



وذكر بيان الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني أنه "إستقبل "الرئيس مسعود البارزاني، في صلاح الدين، فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي والوفد المرافق له".



وأضاف أنه "خلال اللقاء جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وآخر المستجدات في المنطقة. كما تم التطرق الى مواقف الأطراف السياسية بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".



وتابع البيان أن "تهديدات الإرهاب وإحتمالات ظهور وإستقواء داعش الإرهابي فقد كانت محوراً آخراً للقاء".