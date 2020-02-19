الحكومة المرتقبة ..عراقيل امام محمد علاوي في طريق غير سالك اساسا !



كثرت التصريحات والتقولات حول اكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية وقرب عرضها على البرلمان للتصويت عليها ، فالداعمون لعلاوي والمقربون منه اكدوا ان التصويت سيتم نهاية هذا الاسبوع كاقصى موعد ، فيما حدد آخرون "اقل تفاؤلا " الموعد بنهاية الاسبوع المقبل ، بينما يرى آخرون ان تحديد موعد معين امر صعب حاليا لامور تتعلق بعلاوي واعضاء حكومته من جهة ، واسباب اخرى تتعلق بآلية عقد الجلسة البرلمانية الخاصة بالتصويت وصعوبة عقدها ، من جهة اخرى .



الا ان حقيقتين ثابتتين برزتا مؤخرا يمكن ان تقدما صورة اولية عن موعد تقديم الحكومة المؤقتة للبرلمان ، فقد اكدت هيئة المساءلة والعدالة عدم تسلمها " لحد الان" اسماء المرشحين للحكومة الجديدة ، وهو اجراء لابد منه على وفق ما هو متبع في تقاليد جميع الحكومات العراقية السابقة ..



رئيس الهيئة باسم البدري قال :" ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يرسل اسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة ، كما ان الهيئة لم تتسلم اي اشعار او دعوة من علاوي لتدقيق اسماء كابينته الوزارية ".



هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان وفدا كرديا يزور بغداد اليوم لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة ، في مؤشر على ان المكلف محمد علاوي لم ينته بعد من محادثاته مع الاطراف المعنية ، والطرف الكردي طرف مهم واساسي من هذه الاطراف ..



وحسب بيستون عادل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ، البرلمانية ، فان وفدا مشتركا من الاحزاب الكردستانية يزور بغداد ، لمناقشة جهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي مع الاطراف السياسية .



في غضون ذلك يدور حديث عن عراقيل وضعتها بعض الكتل لافشال تمرير حكومة علاوي .



وذكرت مصادر برلمانية :" ان الكتل الرافضة لحكومة علاوي توعدت باعاقة عقد جلسة مجلس النواب ، بذريعة ان الدستور لا يجيز عقد جلسة استثنائية اثناء عطلة البرلمان التشريعية.



عماد يوخنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الاقليات ، يرى :" ان من الصعب عقد جلسة للبرلمان خلال الاسبوع الجاري بسبب اعتراضات العديد من الكتل على التشكيلة الوزارية ، وكذلك مشكلة عقد الجلسة الاستثنائية" .



واوضح يوخنا :" ان الدستور لا يجيز لمجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة استثنائية اثناء تمتعه بالعطلة التشريعية لمنح الثقة للكابينة حكومية"، مشيرا الى :" ان الدعوة لجلسة استثنائية تشترط مناقشة الحالات الطارئة والمعينة ، لا تشريع القوانين او تمرير المرشحين".



فيما اكد النائب عن تحالف "الفتح" محمد البلداوي :" :" ان تحديد موعد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة لا يمكن التكهن به "، مبينا :" ان هناك اطرافا مؤثرة في مجلس النواب تسعـى لتعطيل عقد الجلسة ".



وبين البلداوي :" ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي سيراعي في توزيع تشكيلته الوزارية المكونات وليس الاستحقاق الانتخابي ".



وسط هذه التوقعات والتكهنات لايمكن القطع بموعد عرض الحكومة على البرلمان ، وما هي طبيعة التشكيلة الحكومية ، وهل سيمكن تمريرها ومنحها الثقة بسهولة ،وهل ثمة من حل وسط ينهي الازمة ..



الوزير السابق عبد الحسين عبطان، رجح ، كحل وسط ، تمرير حكومة محمد توفيق علاوي نهاية الاسبوع المقبل بوزراء نصفهم من المستقلين المدعومين من الاحزاب ، والنصف الاخر من المتحزبين !!



ف.أ