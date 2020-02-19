مسؤول بصري : الاملاح والصيد الجائر يهددان التنوع الاحيائي في الاهوار





اكد معاون محافظ البصرة عرب الجزائري :" ان كثرة الاملاح وظاهرة الصيد الجائر هما المهددان الاساسيان للتنوع ‏الاحيائي في اهوار المحافظة "‎.‎



وقال الجزائري في تصريح صحفي :" ان لجنة ادارة المحميات الطبيعية في اهوار البصرة تعمل على التخلص من الاملاح في ‏الاهوار ، ووضع حدٍ للصيد الجائر من خلال تكثيف جهد الشرطة النهرية بالمحافظة "‎.‎



واضاف:" ان التوصيات والتوجيهات تهدف الى تكثيف جهود حماية هور الحمار الشرقي الواقعة شمال البصرة ، فضلاً عن تحسين وضعه ‌‏البيئي للحفاظ على التنوع الاحيائي ".‏



واشار الجزائري الى :" ان لجنة ادارة المحميات واجبها تحديد المحمية والاشراف عليها والعمل ضمن الضوابط العالمية وتوفير الماء ‏غير المنقطع والنظيف لها من خلال تفعيل اللجان ميدانيا".



ف.ا