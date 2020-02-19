مسؤول بصري : الاملاح والصيد الجائر يهددان التنوع الاحيائي في الاهوار

اكد معاون محافظ البصرة عرب الجزائري :" ان كثرة الاملاح وظاهرة الصيد الجائر هما المهددان الاساسيان للتنوع الاحيائي في اهوار المحافظة ".
وقال الجزائري في تصريح صحفي :" ان لجنة ادارة المحميات الطبيعية في اهوار البصرة تعمل على التخلص من الاملاح في الاهوار ، ووضع حدٍ للصيد الجائر من خلال تكثيف جهد الشرطة النهرية بالمحافظة ".
واضاف:" ان التوصيات والتوجيهات تهدف الى تكثيف جهود حماية هور الحمار الشرقي الواقعة شمال البصرة ، فضلاً عن تحسين وضعه البيئي للحفاظ على التنوع الاحيائي ".
واشار الجزائري الى :" ان لجنة ادارة المحميات واجبها تحديد المحمية والاشراف عليها والعمل ضمن الضوابط العالمية وتوفير الماء غير المنقطع والنظيف لها من خلال تفعيل اللجان ميدانيا".
ف.ا