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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 07:00 م

مسؤول بصري : الاملاح والصيد الجائر يهددان التنوع الاحيائي في الاهوار

اهوار


اكد معاون محافظ البصرة عرب الجزائري :" ان كثرة الاملاح وظاهرة الصيد الجائر هما المهددان الاساسيان للتنوع ‏الاحيائي في اهوار المحافظة "‎.‎

وقال الجزائري في تصريح صحفي :" ان لجنة  ادارة المحميات الطبيعية في اهوار البصرة تعمل على التخلص من الاملاح في ‏الاهوار ،  ووضع حدٍ للصيد الجائر من خلال تكثيف جهد الشرطة النهرية بالمحافظة "‎.‎

واضاف:" ان التوصيات والتوجيهات تهدف الى تكثيف جهود حماية هور الحمار الشرقي الواقعة شمال البصرة ، فضلاً عن تحسين وضعه ‌‏البيئي للحفاظ على التنوع الاحيائي ".‏

واشار الجزائري الى :"  ان  لجنة ادارة المحميات واجبها تحديد المحمية والاشراف عليها والعمل ضمن الضوابط العالمية وتوفير الماء ‏غير المنقطع والنظيف لها من خلال تفعيل اللجان ميدانيا".

ف.ا
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