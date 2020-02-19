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الأربعاء, 19 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 06:48 م

مقتل 6 جنود يمنيين أثناء إنفجار مركب وزير الدفاع

انفجار أفغانستان
ذكرت مصادر حكومية يمنية أن ستة جنود يمنيين قتلوا، جراء انفجار لغم أرضي على طريق موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي اليوم الأربعاء.
وقال مسؤولان حكوميان بحسب وكالة "رويترز"، إن ستة جنود قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

وكان وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد علي المقدشي يزور جبهة قتال في صرواح غربي مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
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