الفتح : سيناريو التصويت على اخراج القوات الامريكية قد يتكرر مع حكومة علاوي !



اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، استعداد القوى الشيعية لدعم رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي في منحه الثقة النيابية، مبينا :" ان اعادة سيناريو التصويت على اخراج القوات الاميركية واردة في ظل اصرار القوى الكردية والسنية على مواقفها ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اجتماع منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شهد بعض التطورات ، الا انه اخفق في الاتفاق النهائي على التصويت لتمرير الحكومة المقبلة".



واضاف :" ان اصرار القوى الكردية والسنية على مطالبها بشأن الوزارات والحصص الوزارية سيجبر الاطراف الاخرى على التصرف بشكل منفرد ".



ف.ا