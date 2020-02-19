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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 06:32 م

الفتح : سيناريو التصويت على اخراج القوات الامريكية قد يتكرر مع حكومة علاوي !

كريم عليوي

اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، استعداد القوى الشيعية لدعم رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي في منحه الثقة النيابية، مبينا :" ان اعادة سيناريو التصويت على اخراج القوات الاميركية واردة  في ظل اصرار القوى الكردية والسنية على مواقفها ".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اجتماع منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شهد بعض التطورات ، الا انه اخفق في الاتفاق النهائي على التصويت لتمرير الحكومة المقبلة".

واضاف :" ان اصرار القوى الكردية والسنية على مطالبها بشأن الوزارات والحصص الوزارية سيجبر الاطراف الاخرى على التصرف بشكل منفرد ".

ف.ا
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