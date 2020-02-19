نائب سابق يكشف ما جرى في منزل الحلبوسي

اعلن النائب السابق جاسم محمد البياتي، عن فشل المفاوضات السياسية في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب اصرار القوى الكردية والسنية على مطالبها، مبينا :" ان الاقتراح الاخير هو مناصفة الوزارات بين اختيار علاوي وخيار الكتل السياسية".



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان المفاوضات التي جرت في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقوى السياسية المختلفة فشلت في تحقيق اي تقدم لدعم حكومة علاوي".



واضاف :" ان الخلافات عميقة بسبب تمسك الكتل السنية والكردية بمناصبها الوزارية وعدم فسح المجال امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باختيار الاسماء بشكل مستقل".



واوضح النائب التركماني السابق :" ان اصرار علاوي على عدم لقاء رؤساء الكتل السياسية وعدم التفاهم بشأن الاسماء ، عقد الوضع السياسي سيما مع قرب انتهاء موعد المهلة القانونية لعلاوي لتقديم كابينته" ، مشيرا الى :" ان فشل حكومة علاوي سيؤدي الى ازمة سياسية غير مسبوقة في البلاد".

ف.ا