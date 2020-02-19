بومبيو: الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي ضد هجمات إيران فى العراق

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأميركية في العراق، مضيفا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.

وفي الأيام القليلة الماضية شنت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران سلسلة أخرى من الهجمات على السفارة الأميركية فى العراق. وأفادت الأنباء أن الجولة الأخيرة من الصواريخ سقطت داخل مجمع السفارة الأميركية، بينما سقطت قذيفة أخرى على الأقل بالقرب من قاعدة للتحالف.



ورداً على أسئلة من صحيفة واشنطن freepeacon للأمن القومي، وهو في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، قال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح للضربات المدعومة من إيران بأن تصبح وضعا طبيعيا ضد المواقع الأميركية في العراق.