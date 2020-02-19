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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 06:07 م

سائرون : محمد علاوي سيقدم كابينته الوزارية الى البرلمان الاحد المقبل

صباح العكيلي


 اعلنت  كتلة سائرون البرلمانية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيقدم كابينته الوزارية الى البرلمان ، الاحد المقبل ".

وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي ان محمد علاوي ابلغ الكتل السياسية باكتمال كابينته الوزراية ، من المستقلين ، وان لديه 80 مرشحا مستقلا اختار من بينهم الكابينة الوزارية ، مؤكدا ان علاوي ارجأ تقديم كابينته الوزارية هذا الاسبوع ليكون الى يوم الاحد المقبل لضمان تصويت الكتل السياسية عليها ".

واكد العكيلي " ان الضغط من بعض الكتل السنية والكردية على محمد علاوي اصبح اقل ، من السابق ، بعد تغيير بعض المواقف لنواب تلك الكتل ".

ف.ا
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