سائرون : محمد علاوي سيقدم كابينته الوزارية الى البرلمان الاحد المقبل





اعلنت كتلة سائرون البرلمانية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيقدم كابينته الوزارية الى البرلمان ، الاحد المقبل ".



وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي ان محمد علاوي ابلغ الكتل السياسية باكتمال كابينته الوزراية ، من المستقلين ، وان لديه 80 مرشحا مستقلا اختار من بينهم الكابينة الوزارية ، مؤكدا ان علاوي ارجأ تقديم كابينته الوزارية هذا الاسبوع ليكون الى يوم الاحد المقبل لضمان تصويت الكتل السياسية عليها ".



واكد العكيلي " ان الضغط من بعض الكتل السنية والكردية على محمد علاوي اصبح اقل ، من السابق ، بعد تغيير بعض المواقف لنواب تلك الكتل ".



ف.ا