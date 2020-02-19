بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 شباط 2020
آخر الأخبار
إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين بأوامر قضائية في البصرة مسؤول أمريكي يدعو الرئاسات الثلاث إلى وضع حد لعمليات قمع المتظاهرين العراقيين استهداف منزل ناشط بالرصاص الحي شمالي ذي قار علاوي يطالب بدعم غير مشروط ويحذر من فشل النظام.. وانتقادات لعدم اختيار وزراء من الأحزاب انخفاض كبير بنسبة الملوحة في شط العرب " تقبلني انا انسان " مبادرة شبابية لدمج شريحة الغجر في المجتمع نائب عن كربلاء : 500 مليار دينار تهدر سنويا في المحافظة احتجاجات العراق.. تكسر التابوهات المحرمة والتقاليد وتزيل الفوارق وتفتح عصر حرية جديد التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها ! الكناني : كتل سياسية مازالت تسعى للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 02:23 م

البياتي: مفاوضات منزل الحلبوسي فشلت لهذا السبب

جاسم محمد جعفر البياتي

أكد النائب السابق جاسم محمد البياتي، الاربعاء، فشل المفاوضات السياسية في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب اصرار القوى الكردية والسنية على اخذ مطالبها، مبينا ان الاقتراح الاخير هو مناصفة الوزارات بين اختيار علاوي وخيار الكتل السياسية.
وقال البياتي في تصريح  له ان “المفاوضات التي جرت في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقوى السياسية المختلفة فشلت في تحقيق اي تقدم لدعم حكومة علاوي”.
واضاف ان “الخلافات عميقة بسبب تمسك الكتل السنية والكردية بماصبها الوزارية وعدم فسح المجال امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باختيار الاسماء بشكل مستقل”.
وأوضح البياتي، ان ” اصرار علاوي على عدم لقاء رؤساء الكتل السياسية وعدم التفاهم بشأن الاسماء عقد الوضع السياسي سيما مع قرب انتهاء  موعد المهلة القانونية لعلاوي لتقديم كابينته”، مشيرا إلى أن “فشل حكومة علاوي سيؤدي الى ازمة سياسية غير مسبوقة في البلاد”

ع د

إقرأ ايضا
عبد المهدي

عبد المهدي يبلغ البرلمان بعدم استمراره بمسوؤلياته بعد 2 اذار 19 شباط 2020 02:20 م

1

مسؤول أمريكي يدعو الرئاسات الثلاث إلى وضع حد لعمليات قمع المتظاهرين العراقيين 19 شباط 2020 12:59 م

BESMAYA

التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها ! 19 شباط 2020 11:44 ص

EMVxVGzX0AIx2kW

الكناني : كتل سياسية مازالت تسعى للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة 19 شباط 2020 11:41 ص

52227633_303

كنا : محمد علاوي سيتفاوض مع السنة والاكراد لعرض كابينته الوزارية 19 شباط 2020 11:38 ص

w1240-p16x9-RTS2X8BG (layout (comp))

مصدر مقرب منه : محمد علاوي لم يحصل على ضمانات للحصول على ثقة البرلمان 19 شباط 2020 11:35 ص

محمد الحلبوسي

الهاشمي يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع علاوي بمنزل الحلبوسي 19 شباط 2020 11:20 ص

580

العقابي: موازنة 2020 ستشهد معارك طاحنة بين الكتل السياسية 19 شباط 2020 11:11 ص

التعليقات