البياتي: مفاوضات منزل الحلبوسي فشلت لهذا السبب

أكد النائب السابق جاسم محمد البياتي، الاربعاء، فشل المفاوضات السياسية في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب اصرار القوى الكردية والسنية على اخذ مطالبها، مبينا ان الاقتراح الاخير هو مناصفة الوزارات بين اختيار علاوي وخيار الكتل السياسية.

وقال البياتي في تصريح له ان “المفاوضات التي جرت في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقوى السياسية المختلفة فشلت في تحقيق اي تقدم لدعم حكومة علاوي”.

واضاف ان “الخلافات عميقة بسبب تمسك الكتل السنية والكردية بماصبها الوزارية وعدم فسح المجال امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باختيار الاسماء بشكل مستقل”.

وأوضح البياتي، ان ” اصرار علاوي على عدم لقاء رؤساء الكتل السياسية وعدم التفاهم بشأن الاسماء عقد الوضع السياسي سيما مع قرب انتهاء موعد المهلة القانونية لعلاوي لتقديم كابينته”، مشيرا إلى أن “فشل حكومة علاوي سيؤدي الى ازمة سياسية غير مسبوقة في البلاد”

ع د