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الأربعاء, 19 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 01:07 م

إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين بأوامر قضائية في البصرة

تظاهرات العراق
أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة.

وقالت قيادة العمليات، إن "جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات".

وأكدت القيادة "عدم وجود أي معتقل أو موقوف من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة".

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزّال، قد وجه، في وقت سابق بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في المحافظة.

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